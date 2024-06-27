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فريق التحرير

27 يونيو 2024

بطل العالم في الملاكمة “آنتوني جوشوا” سفيرًا لموسم الرياض

منوعات
بطل العالم في الملاكمة “آنتوني جوشوا” سفيرًا لموسم الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن اتفاقية رائدة مع بطل العالم في الملاكمة البريطاني آنتوني جوشوا ليكون سفيراً لموسم الرياض، حيث سيساهم “جوشوا” في الترويج لمجموعة واسعة من فعاليات الملاكمة العالمية خلال الموسم كسفير عالمي للموسم بالإضافة إلى حضوره مجموعة متنوعة من فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ نحن سعداء بالإعلان عن اختيار “آنتوني جوشوا” أحد أكثر الملاكمين تميزاً في عالم الملاكمة سفيراً للملاكمة لموسم الرياض، حيث يعد بطلاً مميزاً في عالم الملاكمة، مشيداً بإنجازاته البارزة التي حققها خلال مسيرته، مؤكداً أن تواجد “جوشوا” ضمن قائمة سفراء الموسم يسهم في توسيع نطاق هذه الرياضة بشكل أكبر.

من جانبه قال آنتوني جوشوا: “لقد رأيت بنفسي من خلال المنافسة وحضور الأحداث في المملكة العربية السعودية مدى تأثير موسم الرياض، لذلك أنا متحمس لبدء هذا التعاون ودعم معالي تركي آل الشيخ في تطوير الموسم. وعندما تفكر في موسم الرياض، أنت تفكر في الأحداث الأفضل في فئتها، وأنا أتطلع الآن إلى لعب دوري في تعزيز هذه السمعة بشكل أكبر”.

يعتبر آنتوني جوشوا أحد الأسماء الرائدة في ملاكمة الحديثة، بعد أن حصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في فئة الوزن الثقيل في لندن عام 2012، ومنذ ذلك الحين استمر في تحقيق الإنجازات التي تضمنت WBO، WBA، و IBF. كما سيساهم جوشوا في الترويج لمجموعة واسعة من فعاليات الملاكمة العالمية خلال الموسم كسفير عالمي للموسم بالإضافة إلى حضور مجموعة متنوعة من فعاليات موسم الرياض العالمي.

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