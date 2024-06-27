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فريق التحرير

27 يونيو 2024

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدد الرؤوس الحربية.. وجارتها الجنوبية ترد

دوليات
كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدد الرؤوس الحربية.. وجارتها الجنوبية ترد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، إن البلاد أجرت تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل العديد من الرؤوس الحربية.

ونفت كوريا الجنوبية صحة الادعاء ووصفته بأنه “تضليل” هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.

وقالت كوريا الشمالية إن الاختبار أجري أمس الأربعاء باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى ​​يعمل بالوقود الصلب.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبالة ساحلها الشرقي لكنه انفجر في الجو.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية تم توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحليلا مشتركا أجراه الجيشان الجنوبي والأمريكي يشير إلى أن الصاروخ انفجر في مرحلة أولية من عملية الإطلاق.

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