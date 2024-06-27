الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 40، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 44 درجة مئوية، بينما الصغرى 31، ونسبة الرطوبة 25.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.