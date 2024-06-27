إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري” إذا اشتعلت الحرب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء، في ختام زيارة إلى واشنطن أنّ الدولة العبرية “لا تريد حرباً” في لبنان لكنها يمكن أن تعيده إلى “العصر الحجري” إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.

وقال جالانت للصحفيين في نهاية الزيارة التي استمرت أياما عدّة “لا نريد الدخول في حرب لأنها ليست في مصلحة إسرائيل. لدينا الإمكانية لإعادة لبنان إلى العصر الحجري لكننا لا نريد القيام بذلك”.

وأضاف: “لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات”.

وأضاف أنّ “حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب”.

ومنذ شنّت حركة حماس الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.