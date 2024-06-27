“الأحساء” تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية و”السودة” الأدنى

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس ودرجات الحرارة في السعودية اليوم الخميس، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أدنى درجة حرارة عند 15 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق، حيث ستصل إلى 46 درجة مئوية في الدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن، وإلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والخرج وشرورة والتنهات والدهناء والصمان.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فستكون السودة الأقل بـ 15 درجة، تليها أبها بـ 19 درجة، والباحة بـ 20 درجة، والقريات بـ 23 درجة، وطريف بـ 24 درجة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقتي جازان وعسير أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة، في حين ستتأثر منطقتي مكة المكرمة والشرقية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وستبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في منطقتي الشرقية والرياض.