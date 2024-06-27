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فريق التحرير

27 يونيو 2024

سلامة الحجاج التزام سعودي

رأي الوئام
سلامة الحجاج التزام سعودي الحجاج في موسم حج 1444

منذ تأسيسها تولي السعودية سلامة الحجاج وأمنهم التزامًا صارمًا وتضع الخطط الاستباقية والوقائية والإجرائية لضمان نجاح موسم الحج في كل عام وقد أصبحت السعودية دولة رائدة على مستوى العالم في إدارة الحشود خاصة مع وصول قرابة مليوني حاج سنويًا من الداخل والخارج.

وقد وضعت السعودية العديد من الأنظمة والتشريعات التي تضمن للحجاج أداء رحلتهم على أكمل وجه دون أن ينغصها أي منغص وجندت الفرق الصحية والطبية والأمنية وفرق الدفاع المدني وطورت منظومة النقل والمواصلات وهيأت الطرق والبنى التحتية والمرافق الأساسية حتى وجبات الحجاج التي تقدم لهم أثناء مناسك الحج يتم التأكد من سلامتها وإعدادها بالطريقة الصحيحة وحفظها بشكل جيد.

وقبل موسم الحج وخلاله شددت الجهات الرسمية على ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة والضوابط المنظمة لأداء الركن الخامس والتي كان من أهمها ضرورة الحصول على تصريح بالحج حتى وإن كان الحاج متواجدًا في مكة، وهذا الإجراء يعتبر أحد الإجراءات الضرورية التي تراعي المصالح الشرعية والضوابط العامة لحماية ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

إن التقيد بالتعليمات والأنظمة من قبل الحجاج القادمين من الخارج أو المقيمين في المملكة يساعد على ضمان سلامة الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم ويمكن الجهات الرسمية من تلبية احتياجاتهم ليؤدوا مناسكهم على أكمل وجه حتى العودة إلى ديارهم سالمين.

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