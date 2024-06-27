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27 يونيو 2024

الدولار يواصل الضغط على الين واليوان.. والأسترالي يرتفع مع تصاعد التضخم

اقتصاد
الدولار يواصل الضغط على الين واليوان.. والأسترالي يرتفع مع تصاعد التضخم الدولار الأمريكي

شهدت أسواق العملات العالمية اليوم الخميس استمرار الضغط من الدولار الأمريكي على كل من الين الياباني واليوان الصيني، في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المرتقبة في نهاية الأسبوع.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بشكل ملحوظ بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.6678 دولار، وذلك بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو الماضي. هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم أثار مخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في البلاد.

وفي كندا، شهد الدولار الكندي ارتفاعًا مؤقتًا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد قفزة غير متوقعة في التضخم أيضًا.

أما اليورو، فقد استقر عند 1.0710 دولار في التعاملات الآسيوية، بينما سجل الين 159.78 للدولار، وهو مستوى قريب من المستوى الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية بشراء الين في أبريل الماضي، مما يجعل الأسواق في حالة تأهب لتدخل محتمل جديد.

ويتوقع المحللون أن تُظهر البيانات الأمريكية تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6% في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. قد يمهد هذا التباطؤ الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

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