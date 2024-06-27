أكوا باور تستثمر 12.3 مليار ريال في 3 مشاريع طاقة شمسية بقدرة 5500 ميجاواط

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقيمة 12.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار) لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية.

ستقع هذه المشاريع التي تحمل أسماء “حضن” و”المويه” و”الخشيبي”، في غرب وشمال السعودية، وستبلغ قدرتها الإنتاجية مجتمعة 5500 ميجاواط، موزعة على النحو التالي:

2000 ميجاواط لكل من مشروع حضن ومشروع المويه

1500 ميجاواط لمشروع الخشيبي.

تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع المملوكة لأكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.

ستتولى أكوا باور بموجب هذه العقود تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية الثلاثة لمدة 25 عامًا لكل اتفاقية.

من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع العملاقة في توليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة بحلول النصف الأول من عام 2027.