ناسا تعلن أول خطوة في عملية “تدمير محطة الفضاء الدولية”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

ناسا تعلن أول خطوة في عملية “تدمير محطة الفضاء الدولية”

منوعات
ناسا تعلن أول خطوة في عملية “تدمير محطة الفضاء الدولية”

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء أنها اختارت شركة “سبايس إكس” لتصنيع مركبة قادرة على دفع محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض لتدميرها بعد وقف تشغيلها عام 2030.

وتصل قيمة العقد الذي ستبرمه الوكالة مع الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك إلى 843 مليون دولار، بحسب بيان لناسا.

وسبق للوكالة الأمريكية أن أعلنت عزمها دفع محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض فوق أحد المحيطات بعد وقف تشغيلها.

وسيتفكك عدد من قطع المحطة خلال العملية، فيما سينتهي الأمر بأخرى أكثر مقاومةً، في البحر.

وتتطلّب هذه العملية تصنيع مركبة قوية قادرة على دفع المحطة التي تزن نحو 430 ألف كيلوغرام.

وأوضحت ناسا أنّ المركبة التي ستبتكرها “سبايس إكس” يُفترض أن تساعد المحطة على “الخروج من المدار وتجنّب أي خطر على المناطق المأهولة”.

وكمحطة الفضاء الدولية، يُفترَض أن تتحطم هذه المركبة عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بحسب ناسا.

وبمجرد تصنيع المركبة، ستصبح تابعة لناسا التي ستكون مسؤولة عن تشغيلها خلال المهمة.

وتعهّدت الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أوروبية بمواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية حتى العام 2030.

أما روسيا، فتعهّدت باستكمال المهمات في المحطة حتى 2028.

وكتبت ناسا الأربعاء “إنّ إزالة محطة الفضاء الدولية بأمان من المدار هي مسؤولية وكالات الفضاء الخمس”.

تابعنا: