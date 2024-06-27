عمومية “الخزف” توافق على زيادة رأس المال إلى مليار ريال

أعلنت شركة الخزف السعودي اليوم الخميس، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر رسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وأوضحت “الخزف السعودي” في بيان عبر “تداول السعودية” أن رأس مال الشركة قبل الزيادة 800 مليون ريال، مقسماً إلى 80 مليون سهم، وسيصبح مليار ريال مقسمة إلى 100 مليون سهم.

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وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في رأس المال تبلغ 25%، حيث ستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ وقدره 200 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.