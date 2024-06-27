تعرف على مجموعة “الأخضر” في تصفيات كأس العالم 2026

أجريت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.

وكان الأخضر تأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، بعدما تواجد في المركز الثاني من المجموعة السابعة من التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال العالم، خلال الفترة من شهر سبتمبر المقبل، وحتى شهر يونيو لعام 2025.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات.

مجموعة المنتخب السعودي

وأسفرت القرعة عن تواجد الأخضر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من البحرين، أستراليا، الصين، أندونيسيا، اليابان.