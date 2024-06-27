بالمواعيد.. مباريات الأخضر في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي، في تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم 2026.

وكان الأخضر تأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، بعدما تواجد في المركز الثاني من المجموعة السابعة من التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال العالم، خلال الفترة من شهر سبتمبر المقبل، وحتى شهر يونيو لعام 2025

وأوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الثالثة، رفقة كلا من البحرين، أستراليا، الصين، أندونيسيا، اليابان.

مواعيد مباريات الأخضر في تصفيات آسيا النهائية لكأس العالم 2026:

يوم 5 سبتمبر 2024:

مباراة السعودية وأندونيسيا، في الجولة الأولى.

يوم 10 سبتمبر 2024:

مباراة الصين والسعودية في الجولة الثانية.

يوم 10 أكتوبر 2024

السعودية واليابان في الجولة الثالثة.

يوم 15 أكتوبر 2024:

مباراة السعودية والبحرين في الجولة الرابعة.

يوم 14 نوفمبر 2024:

مباراة أستراليا والسعودية في الجولة الخامسة.

يوم 19 نوفمبر 2024:

أندونيسيا والسعودية في الجولة السادسة.

يوم 20 مارس 2025

السعودية والصين في الجولة السابعة.

25 مارس 2025

اليابان والسعودية في الجولة الثامنة.

يوم 5 يونيو 2025

البحرين والسعودية في الجولة التاسعة.

يوم 10 يونيو 2025

السعودية وأستراليا في الجولة العاشرة.