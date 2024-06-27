بالمواعيد.. مباريات الأخضر في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي، في تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم 2026.
وكان الأخضر تأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، بعدما تواجد في المركز الثاني من المجموعة السابعة من التصفيات.
ومن المقرر أن تنطلق تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال العالم، خلال الفترة من شهر سبتمبر المقبل، وحتى شهر يونيو لعام 2025
وأوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الثالثة، رفقة كلا من البحرين، أستراليا، الصين، أندونيسيا، اليابان.
مباراة السعودية وأندونيسيا، في الجولة الأولى.
مباراة الصين والسعودية في الجولة الثانية.
السعودية واليابان في الجولة الثالثة.
مباراة السعودية والبحرين في الجولة الرابعة.
مباراة أستراليا والسعودية في الجولة الخامسة.
أندونيسيا والسعودية في الجولة السادسة.
السعودية والصين في الجولة السابعة.
اليابان والسعودية في الجولة الثامنة.
البحرين والسعودية في الجولة التاسعة.
السعودية وأستراليا في الجولة العاشرة.