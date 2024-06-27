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فريق التحرير

27 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: اتفاقية الدفاع المتبادل بين روسيا وكوريا الشمالية تهدد حلفاء أمريكا

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: اتفاقية الدفاع المتبادل بين روسيا وكوريا الشمالية تهدد حلفاء أمريكا

الوئام – خاص

ندد مسؤولون كبار في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بتعميق التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، مؤكدين أن هذا التقارب يهدد مصالح حلفاء أمريكا.

عداء تاريخي

وقال بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، إنه من المعروف وجود عداء تاريخي وجغرافي بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية فأي دولة تسعى لتقوية كوريا الشمالية سيعود بالسلب بالطبع على كوريا الجنوبية.

وأضاف “محمود” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن كوريا الجنوبية تحسب على المعسكر الغربي بقيادة أمريكا وأوروبا وهم على عداء بالطبع مع الثلاثي الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

تفتيت نظرية القطب الأوحد

وتابع الباحث في العلاقات الدولية: “محور الصين وروسيا وكوريا الشمالية يسمى بالمحور المضاد للديمقراطية الدولية والذي يسعى لتفتيت نظرية القطب الأوحد المتمثل في أمريكا ومن الناحية الأمنية يوجد قلق كبير من هذا المعسكر من إمكانية زيادة التقارب الكوري الروسي وإمكانية تحالفهم في ظل امتلاكهم لأسلحة نووية خطيرة قد تعود بالخطر على أي دولة معادية لتلك الدولتين”.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ 24 عاما، ووقع “بوتين” اتفاقا مع الزعيم الكوري شمالي كيم جونغ أون يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل، فيما تقول كوريا الجنوبية إن الاتفاق يشكل تهديدًا لأمنها في ظل الصراع التاريخي الدائر بين الكوريتين.

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