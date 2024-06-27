تسلا تستدعي 12 ألف شاحنة “سايبرتراك” لـ”عيوب الصناعة”

أصدرت “تسلا” استدعاءين جديدين لشاحنة “سايبرتراك”، ليصبح الإجمالي أربعة استدعاءات منذ تقديم النموذج في أواخر العام الماضي. وشمل الاستدعاء الأخير جميع الشاحنات البالغ عددها 12 ألف شاحنة تقريبًا على الطريق إلى الآن، بسبب ممسحة الزجاج الأمامي الضخمة وقطعة من البلاستيك على طول حافة صندوق الشاحنة.

وفق “سي إن إن”، فإن السيارة تعاني مشكلة انفصال قطعة البلاستيك الأسود أثناء القيادة، مما يشكل خطرًا على الطريق للسائقين الآخرين، وفقًا للوثائق المنشورة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

ظهرت المشكلة عندما كانت قطعة البلاستيك مفقودة على شاحنة سايبرتراك تم نقلها إلى مركز تسليم.

وأظهرت تحقيقات تسلا أن القطعة لم تُركب بشكل صحيح، وكشف التحقيق عن حالات أخرى لقطع القطع نتيجة التركيب غير السليم، بما في ذلك بعض الشاحنات التي تم تسليمها للعملاء.

سيُطلب من مالكي الشاحنات إحضارها إلى مراكز خدمة تسلا لاستبدال القطعة أو تركيبها بشكل صحيح باستخدام “محفز الالتصاق” وشريط حساس للضغط. وستبدأ تسلا في إخطار المالكين بالاستدعاء في منتصف أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استدعاء الشاحنات لمشكلة منفصلة في المحرك الكهربائي لممسحة الزجاج الأمامي. فقد تضررت بعض المحركات أثناء الاختبار، مما يسمح بمرور تيار كهربائي زائد عبر المحرك، متسببًا في فشله.

وفي وقت سابق، استدعت تسلا شاحنات سايبرتراك لمشاكل أخرى. في أبريل، تم استدعاء الشاحنات لأن دواسة الوقود يمكن أن تتوقف، وفي يناير، أصدرت تسلا استدعاء برمجيًا لـ 2.2 مليون سيارة، بما في ذلك سايبرتراك، بسبب حروف صغيرة جدًا على أضواء التحذير، وتم إصلاح هذه المشكلة عبر تحديث البرنامج عن بُعد.