المتأهلون للدور الـ 16 من بطولة يورو 2024

إسدال الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2026” المقامة في ألمانيا.

ونجح 16 منتخبًا في حجز مقعدهم إلى الدور السادس عشر من بطولة يورو 2026.

وانطلقت بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة منذ يوم 14 يونيو الجاري وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

المتأهلون لدور الـ 16 من يورو 2026:

المجموعة الأولى:

منتخب النمسا متصدر.

منتخب سويسرا وصيف.

المجموعة الثانية:

منتخب إسبانيا متصدر.

منتخب إيطاليا وصيف.

المجموعة الثالثة:

منتخب إنجلترا متصدر.

منتخب الدنمارك وصيف.

منتخب سلوفينيا أفضل توالت.

المجموعة الرابعة:

منتخب النمسا متصدر.

منتخب الدنمارك وصيف.

منتخب هولندا أفضل توالت.

المجموعة الخامسة:

منتخب رومانيا متصدر.

منتخب بلجيكا وصيف.

منتخب سلوفاكيا أفضل توالت.

المجموعة السادسة:

منتخب البرتغال متصدر.

منتخب تركيا وصيف.

منتخب جورجيا أفضل توالت.