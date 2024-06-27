المتأهلون للدور الـ 16 من بطولة يورو 2024

إسدال الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2026” المقامة في ألمانيا.
ونجح 16 منتخبًا في حجز مقعدهم إلى الدور السادس عشر من بطولة يورو 2026.
وانطلقت بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة منذ يوم 14 يونيو الجاري وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.
منتخب النمسا متصدر.
منتخب سويسرا وصيف.
منتخب إسبانيا متصدر.
منتخب إيطاليا وصيف.
منتخب إنجلترا متصدر.
منتخب الدنمارك وصيف.
منتخب سلوفينيا أفضل توالت.
منتخب النمسا متصدر.
منتخب الدنمارك وصيف.
منتخب هولندا أفضل توالت.
منتخب رومانيا متصدر.
منتخب بلجيكا وصيف.
منتخب سلوفاكيا أفضل توالت.
منتخب البرتغال متصدر.
منتخب تركيا وصيف.
منتخب جورجيا أفضل توالت.