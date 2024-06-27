هيئة الأمن الغذائي تطرح المناقصة الثالثة في 2024 لاستيراد 595 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية عن طرح مناقصة جديدة لاستيراد 595 ألف طن من القمح لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024.

وأوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة، أن هذه المناقصة، التي تعد الثالثة من نوعها هذا العام، تهدف إلى تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح وضمان توفير إمدادات كافية لشركات المطاحن في المملكة.

وستتم عملية الاستيراد عبر 10 بواخر، موزعة على أربعة موانئ رئيسية في المملكة، هي: جدة، وينبع، والدمام، وجازان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية.