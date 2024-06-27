لشكوك حول التجسس.. “إكس” تتخلى عن استخدام منصة التحقق AU10TIX الإسرائيلية

توقفت منصة التواصل الاجتماعي X عن استخدام منصة التحقق من الهوية AU10TIX الإسرائيلية، وذلك بعد ما آثاره بعض المستخدمين من مخاوف من استغلال بياناتهم عبر وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.

في وقت سابق من هذا الشهر، طالب بعض المستخدمين على منصة X بقطع العلاقات مع AU10TIX، زاعمين أن المعلومات التي تحصل عليها ستصل إلى وكالات الاستخبارات الإسرائيلية. ولم يرفض ماسك الطلب في البداية، بل وعد بالتحقيق في الأمر، وهو ما يبدو أنه تم حله الآن، حيث تتولى شركة Stripe الأمريكية عملية التحقق.

وقد صرح مسؤولو AU10TIX لموقع “CTech” التقني، بأنه رغم عدم الكشف عن معلومات حول عملائها، لم يحدث أي تغيير في التعاون بين الشركات. ووفقًا لمصادر في الصناعة، من الشائع العمل مع عدة موردين. وزعم المصدر أن سبب هذه الشائعات يبدو أنه محاولات للإضرار بسمعة الشركة.

وبدأت الجهود الأولية لإزالة AU10TIX من X بواسطة حساب يسمى Censored Men الذي يصف نفسه بأنه “إعلام بديل”، وقد نشر بشكل متكرر معلومات عن إسرائيل وحربها المدمرة على قطاع غزة. بينما قال مستخدم آخر، جيك شيلدز، وهو معلق بارز معادٍ للاحتلال الإسرائيلي، أن التغيير “نصر للأخيار”، وشكر ماسك على القرار.

وبدأت ردود الفعل العنيفة ضد الشركة الإسرائيلية عندما أعلنت X أن أي منشئ على المنصة يرغب في تحقيق الدخل من حسابه يجب أن يتم التحقق من هويته. وفي ذلك الوقت، قالت AU10TIX في ردها على “CTech”: “تلتزم AU10TIX بجميع معايير الخصوصية الدولية ولا تنقل التفاصيل إلى أي طرف ثالث. هذا كان الحال دائمًا وسيظل كذلك”.

تعد AU10TIX شركة فرعية تابعة لـ ICTS وتطور نظامًا بيومتريًا يساعد في اكتشاف الهوية المسروقة أو المزيفة على الخدمات عبر الإنترنت. وتشمل قائمة عملائها Airbnb، وBird، وPayPal، وLinkedIn، وFiverr.