رسميًا.. القادسية يُعلن ضم ناتشو من ريال مدريد

أعلن نادي القادسية، عن ضم الإسباني ناتشو فرنانديز، لاعب ريال مدريد إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

ونشر القادسية عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” فيديو للاعب خلال تواجده في ريال مدريد، وأيضًا صور له بقميص القادسية مصحوب بالتعليق التالي: ” انتهى الإنتظار، قائد الأبطال في القادسية، ناتشو قدساوي”.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.

https://x.com/Alqadsiah/status/1806279554815639893?t=aSgSEWp_At9MBBo81OsIOg&s=19