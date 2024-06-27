بعد اكتمال أعمال تطويره.. “بئر غرس” التاريخي يستقطب زوار المدينة المنورة

يشهد بئر غرس التاريخي في المدينة المنورة إقبالاً متزايدًا من الحجاج والمعتمرين، الذين يحرصون على زيارة المعالم الأثرية والتاريخية المرتبطة بسيرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -.

يقع بئر غرس في حي العوالي، على بعد 1500 متر جنوب المسجد النبوي، وقد خضع مؤخرًا لأعمال تطوير وتحسين شملت تحسين المرافق والمحافظة على الطابع المعماري للموقع، مع الحفاظ على مكوناته التاريخية وتفاصيل المكان.

ويحرص الزوار على شرب ماء البئر من نقاط الشرب المهيأة لهم، والتقاط الصور التذكارية. وتعد زيارة بئر غرس جزءًا من جولة تشمل العديد من المواقع التاريخية في المدينة المنورة، مثل ساحة شهداء أحد، وجبل الرماة، ومساجد قباء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والإجابة، والسقيا، والعديد من الآبار التاريخية الأخرى التي ارتبطت بسيرة النبي – صلى الله عليه وسلم -.

وتأتي هذه الجهود التطويرية في إطار برنامج شامل لتطوير العديد من المساجد والمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في المدينة المنورة، بهدف الحفاظ على تراثها الغني وجعلها أكثر جاذبية للزوار.