بعد اكتمال أعمال تطويره.. “بئر غرس” التاريخي يستقطب زوار المدينة المنورة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

بعد اكتمال أعمال تطويره.. “بئر غرس” التاريخي يستقطب زوار المدينة المنورة

منوعات
بعد اكتمال أعمال تطويره.. “بئر غرس” التاريخي يستقطب زوار المدينة المنورة

يشهد بئر غرس التاريخي في المدينة المنورة إقبالاً متزايدًا من الحجاج والمعتمرين، الذين يحرصون على زيارة المعالم الأثرية والتاريخية المرتبطة بسيرة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -.

يقع بئر غرس في حي العوالي، على بعد 1500 متر جنوب المسجد النبوي، وقد خضع مؤخرًا لأعمال تطوير وتحسين شملت تحسين المرافق والمحافظة على الطابع المعماري للموقع، مع الحفاظ على مكوناته التاريخية وتفاصيل المكان.

ويحرص الزوار على شرب ماء البئر من نقاط الشرب المهيأة لهم، والتقاط الصور التذكارية. وتعد زيارة بئر غرس جزءًا من جولة تشمل العديد من المواقع التاريخية في المدينة المنورة، مثل ساحة شهداء أحد، وجبل الرماة، ومساجد قباء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والإجابة، والسقيا، والعديد من الآبار التاريخية الأخرى التي ارتبطت بسيرة النبي – صلى الله عليه وسلم -.

وتأتي هذه الجهود التطويرية في إطار برنامج شامل لتطوير العديد من المساجد والمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في المدينة المنورة، بهدف الحفاظ على تراثها الغني وجعلها أكثر جاذبية للزوار.

تابعنا: