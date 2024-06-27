رفع دعوى مسؤولية عليهما.. مساهمو “الكابلات السعودية” يعزلون عضوي مجلس إدارة

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الخميس، عن موافقة الجمعية العمومية على عزل عضو مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك، وذلك بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال الشركة، بنسبة 98.03%.

وقالت “الكابلات السعودية” في بيان عبر “تداول السعودية” إن الجمعية العمومية للشركة وافقت أيضًا على عزل عضو مجلس الإدارة نائل بن سمير فايز بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال الشركة، بنسبة 97.67%.

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وأشارت الشركة، إلى أن الجمعية العمومية وافقت على رفع دعوى مسؤولية على عضوي مجلس الإدارة وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.