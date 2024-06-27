أكثر من 1.1 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

أكثر من 1.1 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

اقتصاد
أكثر من 1.1 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الخميس 1047 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 1.1 مليار ريال، لمساحة متداولة تخطت 4.9 مليون متر مربع، فيما سجل أعلى سعر للمتر 30267 ريالاً وكان متوسط سعر المتر 225 ريالاً.

الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية بالرياض، اليوم الخميس، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية بأكثر من 74 مليون ريال.

اقرأ أيضًا: رفع دعوى مسؤولية عليهما.. مساهمو “الكابلات السعودية” يعزلون عضوي مجلس إدارة

وجاء حي النرجس في المركز الثاني بالقائمة بأكثر من 46.4 مليون ريال، يليه وادي تاره بخميس مشيط بأكثر من 24.4 مليون ريال.

وضمت القائمة البدرية بالهفوف بمحافظة الأحساء، بقيمة صفقات تجاوزت الـ 12.7 مليون ريال، ثم حي نمار بالرياض بقيمة تخطت 11.3 مليون ريال.

 

تابعنا: