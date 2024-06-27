أكثر من 1.1 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الخميس 1047 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 1.1 مليار ريال، لمساحة متداولة تخطت 4.9 مليون متر مربع، فيما سجل أعلى سعر للمتر 30267 ريالاً وكان متوسط سعر المتر 225 ريالاً.

الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية بالرياض، اليوم الخميس، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية بأكثر من 74 مليون ريال.

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وجاء حي النرجس في المركز الثاني بالقائمة بأكثر من 46.4 مليون ريال، يليه وادي تاره بخميس مشيط بأكثر من 24.4 مليون ريال.

وضمت القائمة البدرية بالهفوف بمحافظة الأحساء، بقيمة صفقات تجاوزت الـ 12.7 مليون ريال، ثم حي نمار بالرياض بقيمة تخطت 11.3 مليون ريال.