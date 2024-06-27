ساديو ماني يتلقى عرضان للرحيل عن النصر

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي النصر، في رحيل السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فأن ساديو ماني تلقى عرضان خلال الفترة الحالية، العرض الأول من نادي القادسية والذي قوبل بالرفض.

وأما العرض الثاني الذي تلقاه ساديو ماني كان من أحد الدوريات الأوروبية، ويدرسه في الفترة الحالية.

وأكد بأن ساديو ماني يفضل عدم الرحيل عن نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.