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فريق التحرير

27 يونيو 2024

“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.63%

اقتصاد
“تاسي” ينهي جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.63% سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي “تاسي” جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس على ارتفاع بمقدار 73.27 نقطة بنسبة 0.63%، ووصل عند مستوى 11729.62 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة نهاية الأسبوع أكثر من 300.03 مليون سهم، بقيمة صفقات تخطت الـ 6.6 مليار ريال، عبر تنفيذ 510.6 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

شهد سوق الأسهم الرئيسي اليوم الخميس ارتفاع أسهم 116 شركة، فيما انخفض سهم 108 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة اليوم هي تالكو ورسن والخزف السعودي مياهنا وسماسكو، بنسب تراوحت بين 9.97 إلى 5.38%، فيما كانت شركات الباحة والخليج للتدريب وأنعام القابضة والعربية وأنابيب السعودية هي الأكثر انخفاضًا بنسب بين 7.69 إلى 2.12%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الخميس على تراجع 53.33 نقطة بنسبة 0.20%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26302.00 نقطة.

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