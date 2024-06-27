“تداول” تعلن صيانة المؤشرات للربع الثاني 2024

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الخميس عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية “نمو” وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 30 يونيو 2024.

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وأوضحت تداول في بيان لها اليوم الخميس، أنه ستتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1. شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

2. شركة يقين المالية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

3. شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، لحساب مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).