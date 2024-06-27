الاتحاد يرغب في التعاقد مع مدرب فولهام

دخل مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا، قائمة المدربين المرشحين لتدريب نادي الاتحاد، خلفًا لمارسيلو جاياردو.

وكان لؤي ناظر الفائز برئاسة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أعلن عن إقالة جاياردو من منصبه، بسبب إنه أخطا وطالب بإبعاد كريما بنزيما من الفريق في الموسم الماضي.

الاتحاد تعاقد مع جاياردو في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد يستمر حتى صيف العام المقبل.

ووفقًا للصحفي رودي جاليتي فأن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا، بعد تراجعه عن التعاقد مع دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح جاليتي بأن نادي الاتحاد قرر الانسحاب من التفاوض مع دينو توبمولر ، لأنه اعتبر طلبات المدرب مرتفعة للغاية، حيث يرغب في الحصول على 9.5 مليون يورو سنويًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.