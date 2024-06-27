“ناسا” تطلب مساعدة “سيبس إكس” لتدمير محطة الفضاء الدولية

طلبت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم الخميس، مساعدة شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتدمير محطة الفضاء الدولية عند خروجها من الخدمة في عام 2030.

وأصدرت “ناسا” بيانًا اليوم الخميس، أكدت فيه أن “سبيس إكس” ستصنع مركبة يمكنها على وجه التحديد إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها وتجنب حدوث أي خطر على المناطق المأهولة بالسكان على الأرض.

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وأشارت إلى أنها وقعت عقدًا مع “سبيس إكس” بقيمة 843 مليون دولار، لتدمير كل من المركبة ومحطة الفضاء الدولية عند عودتهما إلى الغلاف الجوي للأرض في عام 2030.

وأكدت ناسا في بيانها أن إزالة محطة الفضاء الدولية بأمان من المدار هو التزام مشترك لجميع الشركاء.