“ناسا” تطلب مساعدة “سيبس إكس” لتدمير محطة الفضاء الدولية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

“ناسا” تطلب مساعدة “سيبس إكس” لتدمير محطة الفضاء الدولية

منوعات
“ناسا” تطلب مساعدة “سيبس إكس” لتدمير محطة الفضاء الدولية

طلبت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم الخميس، مساعدة شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتدمير محطة الفضاء الدولية عند خروجها من الخدمة في عام 2030.

وأصدرت “ناسا” بيانًا اليوم الخميس، أكدت فيه أن “سبيس إكس” ستصنع مركبة يمكنها على وجه التحديد إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها وتجنب حدوث أي خطر على المناطق المأهولة بالسكان على الأرض.

اقرأ أيضًا: اصطدامه يعني تغييرات مناخية كبيرة.. “قاتل الكواكب” يقترب من الأرض

وأشارت إلى أنها وقعت عقدًا مع “سبيس إكس” بقيمة 843 مليون دولار، لتدمير كل من المركبة ومحطة الفضاء الدولية عند عودتهما إلى الغلاف الجوي للأرض في عام 2030.

وأكدت ناسا في بيانها أن إزالة محطة الفضاء الدولية بأمان من المدار هو التزام مشترك لجميع الشركاء.

تابعنا: