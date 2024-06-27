انطلاق مناظرة بايدن وترامب بعد ساعات.. من يحسم المواجهة المصيرية؟

بعد ساعات يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة مفتوحة أمام العالم من المتوقع أن يشاهدها الملايين، في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

اللقاء المرتقب سيديره جاك تابر ودانا باش من شبكة “سي إن إن”، وسبق لتابر أن أدار مناظرات عدة للحزب الجمهوري، كما أدارت باش مناظرات ديمقراطية.

ومن المقرر أن تبدأ المناظرة التي ستستمر 90 دقيقة في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة CNN.

يذكر أن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في 2020 جذبت أكثر من 73 مليون مشاهد على الأقل، وفقا لبيانات شركة “نيلسن” المتخصصة بأبحاث وسائل الإعلام، وهي تعتبر ثالث أكبر مناظرة اجتذبت الجماهير، إذا تعتبر المناظرة بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 الأعلى تاريخيا بـ84 مليون مشاهد، ومناظرة جيمي كارتر ورونالد ريغان في 1980 بـ81 مليون مشاهد.

ووفقا لـ”سي إن إن” تتمتع المواجهة التي ستجرى في أتلانتا بين جو بايدن ودونالد ترامب ليلة الخميس بفرصة جيدة لأن تصبح المناظرة الرئاسية الأكثر مصيرية في تاريخ الولايات المتحدة.

للمرة الأولى، سيتشاجر رئيس حالي ورئيس سابق أمام ملايين المشاهدين، في لقاء يحدث في وقت أبكر بكثير من المعتاد حتى قبل مؤتمرات الحزب.

تعد المواجهة التي تستضيفها شبكة CNN هي اللحظة الأكثر محورية حتى الآن في انتخابات متقاربة، وهي أفضل فرصة لبايدن لإحداث تغيير جذري في محاولة إعادة انتخابه التي يواجه خطر خسارتها بشدة بينما يكافح لإقناع الناخبين بأنه قدم السياسة والعودة الاقتصادية التي وعد بها في عام 2020.

وتأتي هذه المناقشة في وقت حيث يسعى العديد من الأمريكيين إلى الحصول على الراحة من الأسعار المرتفعة التي جعلت من الصعب عليهم إطعام أسرهم وتحمل تكاليف الإيجارات والرهون العقارية والسيارات الجديدة.