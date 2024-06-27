انطلاق مناظرة بايدن وترامب بعد ساعات.. من يحسم المواجهة المصيرية؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

27 يونيو 2024

انطلاق مناظرة بايدن وترامب بعد ساعات.. من يحسم المواجهة المصيرية؟

دوليات
انطلاق مناظرة بايدن وترامب بعد ساعات.. من يحسم المواجهة المصيرية؟

بعد ساعات يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة مفتوحة أمام العالم من المتوقع أن يشاهدها الملايين، في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

اللقاء المرتقب سيديره جاك تابر ودانا باش من شبكة “سي إن إن”، وسبق لتابر أن أدار مناظرات عدة للحزب الجمهوري، كما أدارت باش مناظرات ديمقراطية.

ومن المقرر أن تبدأ المناظرة التي ستستمر 90 دقيقة في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة CNN.

يذكر أن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في 2020 جذبت أكثر من 73 مليون مشاهد على الأقل، وفقا لبيانات شركة “نيلسن” المتخصصة بأبحاث وسائل الإعلام، وهي تعتبر ثالث أكبر مناظرة اجتذبت الجماهير، إذا تعتبر المناظرة بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 الأعلى تاريخيا بـ84 مليون مشاهد، ومناظرة جيمي كارتر ورونالد ريغان في 1980 بـ81 مليون مشاهد.

ووفقا لـ”سي إن إن” تتمتع المواجهة التي ستجرى في أتلانتا بين جو بايدن ودونالد ترامب ليلة الخميس بفرصة جيدة لأن تصبح المناظرة الرئاسية الأكثر مصيرية في تاريخ الولايات المتحدة.

للمرة الأولى، سيتشاجر رئيس حالي ورئيس سابق أمام ملايين المشاهدين، في لقاء يحدث في وقت أبكر بكثير من المعتاد حتى قبل مؤتمرات الحزب.

تعد المواجهة التي تستضيفها شبكة CNN هي اللحظة الأكثر محورية حتى الآن في انتخابات متقاربة، وهي أفضل فرصة لبايدن لإحداث تغيير جذري في محاولة إعادة انتخابه التي يواجه خطر خسارتها بشدة بينما يكافح لإقناع الناخبين بأنه قدم السياسة والعودة الاقتصادية التي وعد بها في عام 2020.

وتأتي هذه المناقشة في وقت حيث يسعى العديد من الأمريكيين إلى الحصول على الراحة من الأسعار المرتفعة التي جعلت من الصعب عليهم إطعام أسرهم وتحمل تكاليف الإيجارات والرهون العقارية والسيارات الجديدة.

تابعنا: