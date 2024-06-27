“جوجل” تقرب العالم.. 110 لغات جديدة في خدمة الترجمة

أعلنت شركة “جوجل” العالمية عن توسيع خدمة الترجمة الخاصة بها لتشمل 110 لغات جديدة، ليصل إجمالي عدد اللغات المدعومة إلى 243 لغة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة جوجل لدعم 1000 لغة من خلال الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقتها الشركة في عام 2022.

وتمثل اللغات الجديدة إضافة هائلة لخدمة جوجل للترجمة، حيث تُتيح للمستخدمين التواصل بسهولة أكبر مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، وتشمل هذه اللغات لغات منتشرة في مختلف القارات، بما في ذلك أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

لعب الذكاء الاصطناعي، وخاصة نموذج PaLM 2، دورًا هامًا في تمكين جوجل من إضافة هذه اللغات الجديدة، فقد ساعد هذا النموذج الذكي على تعلّم اللغات الجديدة بكفاءة عالية، خاصة تلك اللغات المترابطة ثقافيًا أو لغويًا.

حرصت “جوجل” على أن تشمل اللغات الجديدة لغات نادرة ومهددة بالانقراض، مثل لغة المانكس، التي كادت أن تنقرض مع وفاة آخر متحدث أصلي لها عام 1974، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جوجل للحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي العالمي.

وتستمر “جوجل” في العمل على توسيع نطاق خدمة الترجمة الخاصة بها لتشمل المزيد من اللغات، وتسعى الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في دعم 1000 لغة من خلال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.

وأثنى خبراء اللغة والتقنية على خطوة جوجل لتوسيع خدمة الترجمة الخاصة بها، واعتبروا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحسين التواصل بين الأشخاص من مختلف الثقافات، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي على مستوى العالم.