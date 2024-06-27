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27 يونيو 2024

تفاصيل رسالة بيلنجهام بعد انتقادات الجماهير

رياضة
تفاصيل رسالة بيلنجهام بعد انتقادات الجماهير منتخب إنجلترا

دعا جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني زملائه في منتخب إنجلترا بنسيان أي نقد من جانب المشجعين في الوقت الذي أشاد بالمشجعين الذين قاموا بتحفيزه أمام سلوفينيا رغم كونه في غاية الإرهاق.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لمنتخب إنجلترا نظرا لأدائه الباهت في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، تصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة الثالثة.

وخلال مشواره في دور المجموعات فاز منتخب إنجلترا على صربيا بهدف من ضربة رأسية لبيلينجهام وتعادل بهدف لمثله مع الدنمارك وسلبيا مع سلوفينيا.

 

وصبت الجماهير غضبها على الفريق بعد التعادل مع الدنمارك قبل أن تفعل نفس الأمر عقب التعادل السلبي المحبط مع سلوفينيا، وألقى بعض المشجعين عبوات الجعة باتجاه المدرب جاريث ساوثجيت.

ودعا ساوثجيت الجماهير إلى توجيه اللوم له وليس لأي من لاعبي فريقه.

وقال بيلينجهام “أعتقد أنك بالتأكيد تعتمد عليهم للحصول على الطاقة في نهاية المباريات”.

وأضاف “شعرت بذلك في المباراة الأخيرة، كنا منهكين تماما لكن كان بإمكاني سماعهم وهم ينشدون الأغاني والصيحات، من الممكن أن تظهر بغير مستواك المعهود، هذا أمر طبيعي ويحدث”.

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