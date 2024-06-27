تفاصيل رسالة بيلنجهام بعد انتقادات الجماهير

دعا جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني زملائه في منتخب إنجلترا بنسيان أي نقد من جانب المشجعين في الوقت الذي أشاد بالمشجعين الذين قاموا بتحفيزه أمام سلوفينيا رغم كونه في غاية الإرهاق.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لمنتخب إنجلترا نظرا لأدائه الباهت في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، تصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة الثالثة.

وخلال مشواره في دور المجموعات فاز منتخب إنجلترا على صربيا بهدف من ضربة رأسية لبيلينجهام وتعادل بهدف لمثله مع الدنمارك وسلبيا مع سلوفينيا.

وصبت الجماهير غضبها على الفريق بعد التعادل مع الدنمارك قبل أن تفعل نفس الأمر عقب التعادل السلبي المحبط مع سلوفينيا، وألقى بعض المشجعين عبوات الجعة باتجاه المدرب جاريث ساوثجيت.

ودعا ساوثجيت الجماهير إلى توجيه اللوم له وليس لأي من لاعبي فريقه.

وقال بيلينجهام “أعتقد أنك بالتأكيد تعتمد عليهم للحصول على الطاقة في نهاية المباريات”.

وأضاف “شعرت بذلك في المباراة الأخيرة، كنا منهكين تماما لكن كان بإمكاني سماعهم وهم ينشدون الأغاني والصيحات، من الممكن أن تظهر بغير مستواك المعهود، هذا أمر طبيعي ويحدث”.