تقنية من الثمانينيات قد تغير مستقبل شاشات الأجهزة

يحاول مجموعة من الباحثين تطوير نوع جديد من الشاشات التي قد تغير مستقبل شاشات أجهزتنا بالكامل.

ما هي شاشات PeLED؟

هي نوع جديد من شاشات العرض تعتمد على تقنية ثورية تُسمى “الصمام الثنائي الباعث للضوء من البيروفسكايت” (PeLED) بدلاً من تقنية LED المُستخدمة في الشاشات العادية، والتي ظهرت في الثمانينيات.

تُعد تقنية شاشات PeLED واعدةً للغاية، حيث أنها تتمتع بالعديد من المزايا التي قد تُحدث ثورة في عالم شاشات العرض، ونذكر من أهمها:

مميزات تقنية PeLED:

أرخص وأخف: تعتمد تقنية PeLED على مواد خام رخيصة نسبياً، ممّا يجعلها مُرشّحة لتوفير شاشات بأسعار أقل. كما أنّ طبيعة هذه المواد تُتيح تصنيع شاشاتٍ أخفّ وزناً.

استهلاك طاقة أقل: تتميز شاشات PeLED بكفاءةٍ أكبر في استهلاك الطاقة، ممّا يعني بطاريةً تدوم لفترة أطول في الأجهزة المُزوّدة بها.

مرونة أكبر: تُتيح تقنية PeLED تصنيع شاشاتٍ قابلة للطيّ والتّشكيل، ممّا يُفتح المجال أمام تصاميم مبتكرة جديدة للأجهزة.

جودة صورة مُحسّنة: تُقدّم شاشات PeLED ألواناً أكثر دقةً وتبايناً أفضل، ممّا يُتيح تجربةً بصريةً مُذهلة.

إمكانيات ذكية: تُمكن تقنية PeLED من دمج خصائص ذكية في الشاشات، مثل اللمس واستشعار الضوء المحيط، ممّا يُضيف وظائف جديدة للأجهزة.

التحديات التي تواجه تقنية PeLED

الاستقرار:

تواجه شاشات PeLED بعض التحديات فيما يتعلق بالاستقرار، حيث أنّها تتأثر بالرطوبة والأكسجين.

العمر الافتراضي:

لا يزال عمر شاشات PeLED الحالي قصيراً نسبياً مقارنةً بشاشات LED العادية.

كفاءة إصدار الضوء:

تُواجه هذه التقنية تحدّياً في توجيه الضوء بالاتجاه الصحيح.

مُستقبل تقنية PeLED

على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلّا أنّ إمكانيات تقنية PeLED هائلة. ويُواصل الباحثون العمل على تحسين هذه التقنية لمعالجة التحديات القائمة. وبينما قد لا نرى منتجات تجارية تعتمد على هذه التقنية لسنواتٍ قادمة، إلّا أنّ وُعدها بتوفير شاشاتٍ أفضل وأرخص وأكثر كفاءةً يجعلها تقنيةً مُثيرةً للاهتمام تستحقّ المتابعة.