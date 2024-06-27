آخرها “غولدمان ساكس” و”ميزوهو”.. تسارع وتيرة تحوّل السعودية لوجهة للشركات العالمية

تشهد السعودية، في الآونة الأخيرة، تسارعاً ملحوظاً في وتيرة افتتاح الشركات العالمية لمقرات إقليمية لها على أراضيها.

ويعود ذلك إلى العديد من العوامل الجذابة التي توفرها المملكة، مما يجعلها وجهةً مثاليةً لاحتضان الشركات متعددة الجنسيات وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُساهم افتتاح الشركات العالمية لمقرات إقليمية لها في المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عملٍ جديدةٍ للشباب السعودي.

كما يُحفّز وجود الشركات العالمية على أرض المملكة بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ممّا يُؤدّي إلى ظهور مشاريع وأفكارٍ جديدةٍ تُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ميزوهو.. أحدث المنتقلين

باتت مجموعة “ميزوهو فاينانشال غروب” أحدث مؤسسات وول ستريت المالية التي تمتثل لاشتراطات المملكة العربية السعودية على الشركات الأجنبية لتأسيس قاعدة لها في الشرق الأوسط بالمملكة.

حصل البنك -الذي يقع مقره الرئيسي في طوكيو- مؤخراً على رخصة من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض.

مجموعة “غولدمان ساكس”

وفي أواخر مايو أصبحت مجموعة “غولدمان ساكس” أول بنوك وول ستريت التي تتخذ خطوة نحو الالتزام باللوائح التي أصدرتها السعودية بشأن تأسيس مقار إقليمية للشركات الأجنبية في الرياض.

حصل البنك الاستثماري مؤخراً على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض.

الشركات متعددة الجنسيات

وفي مارس 2024، قالت وزارة الاستثمار السعودية إن عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.

وتعد كل من بيبسيكو” و”PwC” و”يونيلفير” من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية؛ وفقًا للوزارة.

كما تقدمت شركات أخرى بما فيها “بوينغ” بطلب للحصول على هذه التراخيص.

كانت المملكة قد أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.