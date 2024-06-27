قمر صناعي روسي يتفتّت لأكثر من 100 قطعة قرب محطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالتا فضاء أمريكيتان أن قمراً صناعياً روسياً تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة، مما أجبر رواداً في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب تحطم القمر الصناعي الروسي المخصص لرصد الأرض “ريسورس بي.1” والذي خرج من الخدمة في 2022.

وقالت قيادة قوات الفضاء الأمريكية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد تهديد محتمل حتى الآن.

وأضافت القيادة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء.

وأوضحت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” أن الحادث وقع في مدار قريب من المحطة الفضائية الدولية، مما دفع رواد الفضاء الأمريكيين هناك إلى الاحتماء في مركبتهم الفضائية لما يقرب من ساعة.