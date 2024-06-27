ناتشو: سعيد بالانضمام إلى نادي القادسية وهذه رسالتي للجماهير

عبر الإسباني ناتشو فرنانديز، لاعب ريال مدريد السابق، والوافد الجديد لنادي القادسية، عن سعادته بالانضمام للفريق السعودي.

وكان نادي القادسية أعلن عن ضم نانشو فرنانديز، اليوم الخميس، لمدة موسمين، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال ناتشو في تصريحات عبر الحساب الرسمي لنادي القادسية على منصة “أكس”: “سعيد للغاية ببدء هذا المشروع الجديد، حيث يعد تغييرًا جذريًا ومهمًا للغاية في حياتي”.

وتابع: “وأشكر نادي القادسية على ثقته، ويسعدني للغاية أن أتميز هنا، لألعب بشكل جيد أقدم كل ما لدي لهذا النادي، حتى نحقق أهدافنا التي وضعناها لأنفسنا”.

وأكمل: “أنا سعيد للغاية في فريقي الجديد القادسية، نرى دوريًا مختلفًا ملي بالتوقعات، لذلك أرغب بأن أبذل كل مابوسعي، وأقدم كل شئ لهذا النادي العظيم”.

وأختتم: “وأريد توصيل رسالة لجماهير القادسية، من هنا أريد أن أرسل لكم رسالة محبة وتقدير، نحن نحتاج دعمكم طوال الموسم لكي نحقق أشياء عظيمة، ونؤكد لكم جاهزيتنا للمرحلة القادمة”.