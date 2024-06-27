“أستون مارتن” تكشف عن أيقونتها فاليانت الجديدة: بقوة 745 حصان

كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن أيقونتها Valiant الجديدة، التي سيتم إنتاجها في إصدار محدود يقتصر على 38 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Valiant المخصصة للسباقات والحاصلة على ترخيص للسير على الطرقات العادية تعتمد على سواعد محرك V12 سعة 2ر5 لتر، والذي يزأر بقوة 548 كيلووات/745 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Valiant الكوبيه بسرعة قصوى تتخطى حاجز 300 كلم/س.

وتأتي السيارة Valiant مصنوعة من الكربون مع مجموعة تعليق مزودة بممتصات صدمات خاصة يمكن ضبطها بشكل فردي، كما تخطف السيارة الأنظار إليها من خلال وحدات الاسبويلر والزعانف.

ولم تفصح أستون مارتن بعد عن أسعار أيقونتها Valiant الجديدة، غير أنه من المتوقع أن يبلغ سعرها نحو 5ر2 مليون يورو، علما بأن جميع النسخ قد بيعت بالفعل.