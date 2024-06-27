برشلونة يستعد للموسم الجديد بـ 3 وديات

أعلن نادي برشلونة، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، ثلاث مباريات ودية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ويقود برشلونة المدرب الجديد هانز فليك، والذي تولى مسئولية البارسا خلفًا تشافي هيرنانديز، الذي تمت إقالته.

وسيخوض فريق برشلونة ثلاث مباريات ودية أمام كلا من ريال مدريد، وميلان ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات برشلونة الودية:

يوم 31 يوليو:

سيواجه برشلونة نظيره مانشستر سيتي في تمام 2 فجرًا بتوقيت مكة الكرمة.

يوم 4 أغسطس:

ستكون مواجهو برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، والتي ستنطلق في 2 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.

يوم 7 أغسطس:

سيكون برشلونة على موعد مع فريق ميلان، في المباراة التي تحدد موعد انطلاقها في 2:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.