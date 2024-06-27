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فريق التحرير

27 يونيو 2024

إجلاء 21 مريضاً بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر

دوليات
إجلاء 21 مريضاً بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر

أعلن مصدر طبي في مدينة العريش المصرية، اليوم الخميس، إجلاء 21 مريضاً بالسرطان من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لأول مرة منذ إغلاق المعبر مطلع مايو الماضي عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس”: “وصل 21  مريضاً بالسرطان إلى الأراضي المصرية عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي العلاج بالإمارات”.

وتعثرت المفاوضات مراراً لإعادة فتح معبر رفح، وهو ممر رئيسي للمساعدات وعمليات الإجلاء.

ورفضت القاهرة استئناف العمليات عبر المعبر ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الفلسطيني.

وتم تحويل بعض شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم القريب من إسرائيل، لكن مصادر إنسانية تقول إن المعدل اليومي للشاحنات التي تدخل الأراضي الفلسطينية يقل عن 90 شاحنة.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 500 شاحنة يومياً على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وقد دقت الأمم المتحدة مراراً ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة ويتعرض للقصف، حيث تكافح المستشفيات القليلة المتبقية لتعمل، بينما من الصعب بشكل متزايد الحصول على الغذاء وغيره من الضروريات.

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