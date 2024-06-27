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فريق التحرير

27 يونيو 2024

القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي

محليات
القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي.

وقال الملك المفدى:”علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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