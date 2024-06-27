دراسة بريطانية: ارتفاع ضغط الدم يزيد خطر الإصابة بالخرف

أطلق باحثون من جامعة كوليدج لندن “UCL” ناقوس الخطر حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم على صحة الدماغ، مؤكدين على دوره المتزايد في الإصابة بمرض الخرف، أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين كبار السن.

وخلصت الدراسة، التي حللت 27 ورقة بحثية لأشخاص يعانون من الخرف حول العالم بين عامي 1947 و2015، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعدّ أكبر عامل خطر للإصابة بهذا المرض، حيث ازدادت مساهمته في الإصابة بالخرف بمرور الوقت.

كما أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “لانسيت للصحة العامة” زيادة ملحوظة في معدلات السمنة والسكري بين المشاركين، مما أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

في المقابل، انخفضت معدلات الإصابة بالخرف بين الأشخاص ذوي المستويات التعليمية العالية، وكذلك بين غير المدخنين، وذلك بفضل ازدياد الوعي الصحي وانتشار الحملات التي تدعو إلى اتباع نمط حياة صحي.

وأكد الباحثون على ضرورة التركيز على معالجة ارتفاع ضغط الدم كأحد أهم عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بالخرف، ودعوا إلى اتباع نهج شامل للوقاية من هذا المرض يشمل معالجة عوامل الخطر الأخرى مثل السمنة والسكري، والترويج لنمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول غذاء متوازن والابتعاد عن التدخين.

كما طالبت الدراسة الحكومات بزيادة الوعي الصحي واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة العوامل المؤدية إلى الإصابة بالخرف، مثل سياسات التعليم العالمية وفرض قيود على التدخين.

يُذكر أن 50 مليون شخص حول العالم يعيشون مع الخرف حاليًا، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 3 مرات ليصل إلى 152 مليونًا، وفقًا لأبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة.