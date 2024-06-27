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27 يونيو 2024

تحديد حكام مباراتي السبت فى دور ثمن النهائى

رياضة
تحديد حكام مباراتي السبت فى دور ثمن النهائى

تبدأ مواجهات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024، مساء بعد غدٍ السبت، بمواجهتي سويسرا مع إيطاليا ومنتخب ألمانيا المستضيف يواجه نظيره منتخب الدنمارك.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن حكام مواجهتي مباراتي السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من يورو 2024، حيث سيقوم البولندي سيمون مارشينياك، بإدارة لقاء سويسرا مع إيطاليا، في السابعة مساء.

بينما سيقود الإنجليزي مايكل أوليفر، مواجهة المنتخب الألماني مع نظيره الدنماركي، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء.

وتقام مباريات دور ثمن نهائي أمم أوروبا 2024، على مدار 4 أيام، حيث تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهلت 6 منتخبات إلى دور ثمن نهائي يورو 2024، كمتصدري المجموعات الست، بالإضافة إلى 6 منتخبات أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

 

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