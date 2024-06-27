إنجاز تاريخي.. فريق سعودي يُتوّج بطلاً للعالم في المسابقة الدولية للطائرات بدون طيار

في إنجاز وطني جديد، نجح فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في حصد المركز الأول في المسابقة الدولية للطائرات المسيرة بدون طيّار “SUAS 2024″، التي أقيمت في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على 70 فريقاً طلابيّاً من مختلف جامعات العالم.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهد وإصرار وعزيمة، الطلاب الذين شاركوا على مدى 3 سنوات متتالية في المسابقة ذاتها، وحققوا المركز الـ11 في عام 2022 والمركز الـ20 في عام 2023.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الاهتمام بأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار “الدرونز” والتقنيات والوظائف المتعلقة بها، وإشراك الطلاب في تحديات تصميم وتصنيع هذه الطائرات وبرمجة أنظمتها؛ لتصبح قادرة على الطيران الذاتي والملاحة، واستخدام أجهزة استشعار محمولة على متن الطائرة لتنفيذ مجموعة من المهام المختلفة.

ويجسّد هذا الفوز حرص جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على بناء الثقافة الطلابية من خلال 6 أبعاد رئيسة وهي: أن يكون لدى الطلاب طموح وأهداف عالية، وتعزيز اعتمادهم على الذات، وإكسابهم تجارب عالمية، وعملهم ضمن فرق متعددة التخصصات، وخوضهم في تجارب البحث العلمي، وإكسابهم روح ريادة الأعمال، مما يزيد من الأثر والفائدة على المجتمع وعلى حياتهم المهنية مستقبلاً.

يذكر أن الجامعة هي الأولى عربياً لعام 2023 وفي المركز 101 حسب تصنيف QS العالمي للجامعات، وكما حازت على المركز 81 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية في العام الحالي 2024.

وعبّر رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف من جانبه عن مدى فخره بالطلاب، مشيداً على دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحرص ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها.