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فريق التحرير

27 يونيو 2024

“ميتا” تواجه دعوى قضائية.. اتهامات بتفضيل العمال الأجانب على المواطنين

منوعات
“ميتا” تواجه دعوى قضائية.. اتهامات بتفضيل العمال الأجانب على المواطنين

قبلت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة “ميتا بلاتفورمز” برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجوراً أدنى.

وجاء في قرار للدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو بواقع صوتين لصوت واحد أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس “الاغتراب” يشمل المواطنين الأمريكيين.

ويلغي القرار حكما سابقا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقامة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أمريكياً بالتجنيس، ويتهم ميتا بتجاهل العمال الأمريكيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذي يتقاضون أجوراً أدنى، ويسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين.

ولم ترد شركة “ميتا”، التي تملك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أو محامو رجارام على طلبات التعليق حتى الآن.

ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن “ميتا” تعمدت التمييز ضد العمال الأمريكيين.

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