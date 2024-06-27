ارتفاع النفط بنحو دولار عند التسوية وسط توترات الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الخميس، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا، إلا أن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة حدت من الارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.34 بالمئة، إلى 86.39 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 81.74 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار للبرميل.

وفي الشرق الأوسط زاد تصاعد التوتر عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الأسابيع الماضية المخاوف من حرب شاملة يمكن أن تجتذب قوى إقليمية أخرى من بينها إيران المنتجة للنفط.

وذكر الكرملين أن روسيا تدرس خفض العلاقات مع الغرب بسبب تورط الولايات المتحدة وحلفائها على نحو أعمق في حرب أوكرانيا، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجعا بمقدار 2.9 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة