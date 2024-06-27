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فريق التحرير

27 يونيو 2024

القتال يحتدم في أوكرانيا والروس يسعون لاختراق الدفاعات

دوليات
القتال يحتدم في أوكرانيا والروس يسعون لاختراق الدفاعات الحرب في أوكرانيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي الخميس، إن الاشتباكات العنيفة بين الوحدات الأوكرانية والروسية على خطوط الجبهة المتفرقة شرقي البلاد تواصلت بشكل مستمر.

وأضافت الهيئة، أن “العدو يبحث عن وسائل لاختراق دفاعاتنا”، في إشارة إلى أكثر من نصف الاشتباكات المسلحة التي فاقت الـ 100 اشتباك التي تم الإعلان عنها في غضون اليوم كانت في محيط المنطقة حول بوكروفسك في منطقة دونيتسك.

ورغم ذلك، قالت الهيئة إن الخطوط الأمامية لم تتغير.

وتحدث مسؤولون عسكريون أوكرانيون عن قتال حامي الوطيس حول مستوطنة ميرنوي، غرب مدينة زابوريجيا، حيث فقد لواء روسي نحو 95٪ من جنوده بعد هجمات مكثفة، حسبما أفاد بيان لوكالة الأنباء الأوكرانية.

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