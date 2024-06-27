سياسي سوداني لـ”الوئام”: اتساع دائرة الصراع محاولة من “الدعم السريع” لتحقيق انتصارات معنوية

الوئام- خاص

تزداد الأزمة السودانية تعقيدا مع دخول الحرب الواسعة عامها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون حل حتى الآن.

ونتيجة لأعمال القتال المستمرة بين الجيش والدعم السريع، نزحت مئات الأسر من سكان منطقة جبل موية بولاية سنار، جنوب شرق السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ما يهدد أمن طريق حيوي، يربط الولاية بولاية النيل الأبيض في الجنوب.

يقول السماني عوض الله، المحلل السياسي السوداني: “ما يحدث الآن من اتساع دائرة الصراعات هو محاولة من الدعم السريع لتحقيق انتصارات معنوية لجنودها، بعد أن فشلت في الاستيلاء على الفاشر ومقتل قائد الدعم السريع في دارفور اللواء علي يعقوب، بجانب الحصار الذي تواجهه الدعم السريع في بعض المحاور في ولايتي الخرطوم والجزيرة”.

ويضيف السماني عوض الله، في حديث خاص لـ”الوئام”: حاولت “الدعم السريع” العمل على فك الحصار عليها، فتمددت في منطقة جبل موية، وهي منطقة مكشوفة، واستطاعت القوات المسلحة التعامل مع ذلك باحترافية قتالية، بأن سحبت بعضا من القوى المتمركزة في المدن إلى مناطق جبال موية، وقد وقعت في الفخ، مما سهل على الجيش تحرير منطقة سكر سنار ومنطقة ود الحداد، جنوب الجزيرة.

ويتابع المحلل السياسي قائلا إن هذا التمدد من الدعم السريع في جبال موية، جاء مصحوبا مع تحركات خلايا نائمة، أطلقت شائعات حول دخولها إلى مدينة سنار، ما أثار الهلع وسط السكان، وخلف موجة من النزوح الجديد لسكان المدينة، وتزايُد عدد النازحين الفارين من الحرب نتاج طبيعي لذلك.

ويختتم عوض الله حديثه قائلا: “حسب المتابعات، فإن قوة مكونة من 8 عربات قتالية تابعة للدعم السريع، حاولت التسلل لمدينة سنار من على بعد 20 كيلومترا، بغرض فك الحصار المفروض عليهم في جبل موية، لكن الدفاعات المتقدمة من قبل الجيش استطاعت إبادة هذه القوة والاستيلاء على معداتها القتالية”.