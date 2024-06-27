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فريق التحرير

27 يونيو 2024

5 أسباب وراء ضعف الأسنان

مقالات متخصصة
5 أسباب وراء ضعف الأسنان

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

يعاني الكثير من الأشخاص ضعف الأسنان، ويحدث هذا الضعف نتيجة لتآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان من العوامل الخارجية الضارة.

وتتولى طبقة المينا حماية الأسنان من العمليات اليومية؛ كالمضغ والطحن، كما تعمل المينا على عزل الأسنان عن الحرارة والمواد الكيميائية الضارة.

ويعد تآكل طبقة المينا أحد أهم أسباب ضعف الأسنان، ويحدث هذا الضعف نتيجة لسوء التغذية ونقص مستويات الكالسيوم في الجسم، وكذلك نقص فيتامين “د” الذي يعمل على تعزيز امتصاص الجسم للكالسيوم وتقوية الأسنان.

كما أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية من عوامل ضعف الأسنان والتي تصل عند البعض إلى مرحلة الإدمان، وتكمن مخاطر كثافة تناول المشروبات الغازية لاحتوائها على نسب عالية من حمضي الفوسفوريك والستريك، وهناك عامل آخر، إذ تتسبب الأحماض الموجودة بمشروبات الفاكهة في تآكل طبقة مينا الأسنان.

ويعد اتباع البعض نظاما غذائيا خاطئا، سببا في زيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان وضعف المينا، مثل الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات، كما أن العوامل الوراثية لها دور كبير في الإصابة بضعف الأسنان وسهولة تآكل طبقة المينا.

بالإضافة إلى قلة إفراز اللعاب بالفم، باعتباره عاملا مساعدا على ضعف الأسنان، حيث يساعد اللعاب الغني بالكالسيوم في دعم صحة مينا الأسنان وتقويتها.

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