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فريق التحرير

28 يونيو 2024

4 أساليب فعالة للتعامل مع أطفال يعانون اضطرابات سلوكية

مقالات متخصصة
4 أساليب فعالة للتعامل مع أطفال يعانون اضطرابات سلوكية

الدكتورة علياء الشافعي – استشاري التربية الخاصة ومدرب دولي معتمد من منظمة اليونسكو

تجد الكثير من الأسر حيرة بالغة في التعامل مع أطفالها، خصوصا حال ملاحظة اضطرابات سلوكية عليهم، ومن أهم الأساليب الفعالة للتعامل مع أطفال يعانون اضطراباً سلوكياً:

الأسلوب الطبي: أول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن الطفل الذي يعاني اضطرابات سلوكية، هي التأكد من عدم إصابة الطفل بأي أعراض عضوية عن طريق استشارة الطبيب المختص.

التعامل النفسي: يشمل عدة نقاط، أولا، الاحترام والمحبة، ثانيا، تفهم مشاعر الطفل، ثالثا، الاهتمام بشخصية الطفل، رابعا، الحث على التكلم وإبداء الرأي، وهو من الأساليب النفسية التربوية الصحيحة التي تدفع الطفل للكلام، وتجعله يعبر عما يوجد بداخله، وأخيرا تجاهل عناية الطفل أو تمرده.

الأسلوب التربوي: يهدف إلى تقويم الطفل، ويضم هذا الأسلوب عدة محاور، أولا، توعية الطفل بأسلوب الحياة المناسبة له، ثانيا، لفت نظر الطفل إلى أهمية شخصيته، ثالثا، ذكر القصص والحكايات التربوية، رابعا، تكليف الطفل بعمل قدر قدرته، خامسا، الصبر والتأني عند ثورة الطفل علينا، وسادسا، الإنذار ثم التهديد.

وهذه بعض النصائح للآباء والأمهات للتعامل مع الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال وتجنب الأخطاء التربوية:

– الاهتمام المفرط بالطفل، وهذا خطأ كبير، وأحد الأخطاء التربوية الشائعة.

– سرعة الاستجابة لطلبات الطفل بشكل مطلق.

– استخدام القوة المفرطة ضد الطفل، أحد أخطاء التعامل معه.

– العقوبة للطفل.

وأخيرا، تظل ممارسة الرياضة للأطفال، مصدر قوة لإخراج الطاقة لديهم وتخليصهم من أي اضطرابات سلوكية، لا سيما خلال الإجازات، لذلك معظم الأطفال الذين كانوا يعانون العنف، يختفي هذا السلوك تدريجيا بممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ.

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