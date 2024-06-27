فودين يعود لمعسكر إنجلترا قبل مواجهة سلوفاكيا فى ثمن نهائى يورو 2024

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس عن موقف النجم فيل فودين من المشاركة مع منتخب إنجلترا في يورو 2024 بعد مغادرته أمس الأربعاء.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن فيل فودين عاد لمعسكر إنجلترا اليوم الخميس بعد ولادة طفله الثالث، ومن المتوقع أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة في المران المغلق غدا.

وأضافت سكاي سبورتس أن فودين نجم فريق مانشستر سيتي سوف يصبح جاهزا لمواجهة سلوفاكيا فى دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وبحسب الشبكة الإنجليزية فإن فودين رُزق بمولود ثالث وتوجب عليه السفر ليكون إلى جانب عائلته في تلك اللحظة ولكنه عاد إلى ألمانيا اليوم وسينتظم في المران استعدادا للقاء سلوفاكيا في دور الـ16 من يورو 2024 يوم الأحد المقبل.