انطلاق موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

28 يونيو 2024

انطلاق موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد”

محليات
انطلاق موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد” موسم جدة

انطلقت اليوم، فعاليات “موسم جدة 2024” تحت شعار “من جديد”، وذلك في “جدة بروميناد” من آرت بالواجهة البحرية، بمصاحبة عددٍ من العروض والأنشطة التي شملت: عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية، فضلاً عن العروض المتجولة.

ويهدف “موسم جدة 2024” إلى إيجاد متنفسٍ لأهالي جدة وزوارها، من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية من شباب وفتيات المملكة العربية السعودية، عبر خلق العديد من الفرص الوظيفية، إضافةً إلى جذب الاستثمارات لمدينة جدة، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ.

ويشهد “موسم جدة 2024” العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية المميزة ومنها: منطقة “سيتي ووك”؛ التي تضم مزيجاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما ستقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقاً عائلياً بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.

كما يشهد موسم جدة 2024 العديد من الفعاليات التي ستقام في “Imagine Monet” وحديقة الأمير ماجد، فضلاً عن الحفلات العالمية، إلى جانب فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتُقدم المتعة والترفيه للزوار.

ويترقب زوار “موسم جدة 2024” فعاليات استثنائية من أجواء الفرح والترفيه، ضمن الحدث شديد الأهمية، الذي يستهدف تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، واستثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.

جاء الانطلاق تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، وبحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.

تابعنا: