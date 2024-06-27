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28 يونيو 2024

مؤلف “ولاد رزق” لـ”الوئام”: تركي آل الشيخ صانع نجاح وترفيه من الطراز الأول

منوعات
مؤلف “ولاد رزق” لـ”الوئام”: تركي آل الشيخ صانع نجاح وترفيه من الطراز الأول

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إيرادات فيلم “ولاد رزق – 3 القاضية” حول العالم، وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراً، وكتب: “أرقام قياسية في فيلم “ولاد رزق – 3″ في 13 يوماً، أكثر من 12 مليون دولار، صورة مع التحية لمن قال لن يأتي بالمبلغ الذي أنفق عليه، نبقى نتناقش بعد شهرين”.

فيلم “ولاد رزق – 3 القاضية”، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، العمل على دعم إنتاج من 3 إلى 5 أفلام سعودية خلال الشهرين والثلاثة المقبلين، بالإضافة إلى إنتاج 3 أفلام سعودية بشكل كامل بمستوى عالمي، وقال في تدوينة على موقع”x”، إن الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض يشرفان على اختيار الأفلام.

وعن تميز “ولاد رزق – 3″، يرى السيناريست صلاح الجهيني، مؤلف الفيلم، بأنه تجربة أكثر من ناجحة، وحققت نجاحاً كبيراً وإيرادات قياسية في السعودية ومصر والوطن العربي، مضيفاً أنه لو تم إنتاج جزء رابع سيشارك في كتابته.

ويقول صلاح الجهيني، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن المستشار تركي آل الشيخ صانع نجاح وصانع ترفيه من الطراز الأول، ودخوله سوق إنتاج أفلام سعودية، خطوة كبيرة لصناعة الفيلم السعودي بشكل عام، ولدعم الفنانين السعوديين بشكل خاص.

وبشأن خوض تجربة المشاركة في أعمال سعودية، يُعلق مؤلف “ولاد رزق”: “أكيد يسعدني المشاركة في أعمال وإنتاجات هيئة الترفيه في السعودية، إن سنحت فرصة مناسبة”.

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