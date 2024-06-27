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فريق التحرير

28 يونيو 2024

إطلاق سيارة بي إم دبليو M5 الرياضية في الخريف.. سعرها 578 ألف ريال سعودي

منوعات
إطلاق سيارة بي إم دبليو M5 الرياضية في الخريف.. سعرها 578 ألف ريال سعودي سيارة بي إم دبليو M5 الرياضية

تستعد شركة بي إم دبليو لإطلاق سيارتها الصالون M5 الرياضية في الخريف نظير سعر يبدأ من 144 ألف يورو (ما يعادل نحو 578 ألف ريال سعودي)

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الصالون M5 الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين Plug-in تتألف من محرك احتراق داخلي وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 535 كيلووات/727 حصان، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 305 كلم/س.

وعندما يتولى المحرك الكهربائي فقط زمام الأمور، فإنه يدفع السيارة الصالون بسرعة قصوى تصل إلى 140 كلم/س، ويوفر مدى سير يصل إلى 67 كلم بفضل البطارية سعة 6ر18 كيلووات ساعة.

وعلى الصعيد الشكلي، تخطف السيارة الصالون M5 الرياضية الأنظار إليها من خلال المقدمة الشرسة والجوانب السميكة والمؤخرة الجذابة.

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